Un ancien talent de Charleroi signe un nouveau contrat à Zulte Waregem

Dylan Deves a prolongé son contrat avec Zulte Waregem. Le natif d'Eupen, formé à Charleroi, a paraphé un nouveau contrat de deux saisons, avec une année supplémentaire en option.

Le jeune talent de 18 ans n'évolue actuellement pas avec l'équipe première de Zulte Waregem, qui évolue en première division. Il porte pour l'instant les couleurs du Jong Essevee en 2e Nationale VV A, la quatrième division belge.

Déjà un premier but avec le Jong Essevee

Depuis son arrivée à Zulte Waregem l'été dernier, il a déjà pris part à huit matchs de championnat. L'arrière gauche a inscrit son premier but lors de la défaite de son équipe contre Eendracht Aalst Lede (4-3).

Avant de signer à Zulte Waregem le 15 août dernier, il a évolué au sein du centre de formation des Zèbres. La saison dernière, il évoluait avec les Zébras Élites.

Il compte un total de 23 apparitions avec les Zébras Élites. Avec les U18 de Charleroi, il a disputé 21 matchs.

Arrivé libre après la fin de son contrat avec Charleroi, Dylan Deves avait initialement signé un contrat d'un an avec Zulte Waregem. Mais, ses performances et ses statistiques au-dessus de la moyenne ont rapidement convaincu la direction sportive de le prolonger de deux ans, avec une année supplémentaire en option.





Désormais, il espère franchir un cap avec Zulte Waregem. Son objectif ultime est évidemment d'atteindre l'équipe première. Le club souhaite d'ailleurs l'intégrer dans un projet à long terme dans la continuité des parcours de Franz Tangala et de Kewan Wemba.