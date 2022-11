Un Charleroi dépassé s'incline contre un Seraing B et oublie déjà la Coupe

C'était le duel wallon au programme en 16es de finale de la Croky Cup : Charleroi se déplaçait au Pairay. Les Zèbres ont pris l'eau.

Après la gifle subie à Genk, Frank Defays a fait quelques ajustements dans son onze mais le Sporting Charleroi alignait tout de même ce qu'on peut considérer comme une équipe A au Pairay ce mardi. Ce n'était pas le cas du RFC Seraing, où c'est assez clair : priorité au championnat et à la lutte pour le maintien, c'est l'équipe B qui reçoit les Zèbres.

Sans surprise dans de telles circonstances, on n'assiste pas à un grand match de football rue de la Boverie. La première semi-occasion est carolo, sur un coup-franc peu dangereux, mais c'est ensuite une erreur de Denys Bunchukov qui offre l'ouverture du score au Sporting. Ryota Morioka en profite, lance idéalement Daan Heymans qui est plus que jamais le buteur providentiel du club( 0-1, 17e). Un peu déconcentré, le Sporting manque de se faire punir : Sergio Conceiçao Jr, en jambes, envoie un centre qui trouve Ifoni Eijata. Le Nigérian envoie au-dessus des buts de Koffi (18e).

Charleroi reprendra le contrôle du ballon, passera même près du break via Ali Gholizadeh devant qui Timothy Martin s'impose joliment (25e). Benbouali espère ensuite obtenir un penalty (29e), mais l'arbitre ne signale rien (et le VAR est absent en Coupe). La première période se terminera sans remous et dans l'ennui, malgré une nouvelle frappe de Nadir Benbouali (43e).

Seraing relève la tête, Charleroi paralysé

En seconde période, les Métallos vont relever la tête, même si la première occasion est signée Ilaimaharitra (52e). Le portier remplaçant de Galjé, Timothy Martin, se met en évidence ce soir, sortant plus tard une autre frappe signée Gholizadeh. L'entrée d'Antoine Bernier dynamise le jeu sérésien. Une phase brouillonne manque de coûter cher aux Carolos (65e), mais on se dit que Seraing a laissé filer sa chance. Jusqu'à l'entrée de Sambou Mansoni, qui profite d'un splendide travail d'Abanda pour égaliser (1-1, 81e).

Il n'y en a plus que pour les Métallos, face à un Charleroi une fois de plus incapable de réagir une fois que l'adversaire met la pression. Les Carolos manquent de tout perdre quand Bernier trouve même le poteau (90e) dans les derniers instants. Ils iront cependant aux prolongations en tirant la langue.

Caramba, encore raté

Et comme le veut la dynamique des rencontres de Coupe dans ce genre de cas, c'est Seraing qui prendra le dessus dans l'extra-time. Antoine Bernier espère obtenir un penalty (99e), mais les Liégeois n'en auront pas besoin : alors que Descotte avait le 1-2 au bout du pied, c'est Vagner qui crucifie Koffi en contre (105e, 2-1). Les carottes sont cuites : dès l'entame de la seconde période de prolongations, le malheureux Martin Wasinski met le ballon dans ses propres filets (3-1, 106e). De décevant, le Sporting deviendra même ridicule en prenant le 4-1 des oeuvres de Vagner à la 111e. Charleroi n'ira pas encore chercher de trophée cette saison, mais voilà un petit temps qu'on n'ose même plus vraiment en rêver en Pays Noir...