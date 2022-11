Un Frank Defays "touché et honteux" après l'élimination des Zèbres

Charleroi a pris la porte, et de quelle manière. Dès que Seraing a marqué, les Zèbres n'ont plus trouvé la solution et ont fini par encore encaisser...plusieurs fois.

Le Sporting Charleroi paraissait sur du velours : menant au score face à un Seraing bis, les Zèbres ne devaient jamais laisser filer ce match. Ils ont fait pire que ça : ils ont été assez lamentables en seconde période, puis en prolongations. "J'ai un sentiment de honte après ce match", reconnaissait un Frank Defays très déçu après l'élimination. "Par rapport au club, à notre situation. On voulait pousser l'équipe à fond pour pouvoir souffler après samedi et travailler calmement". Ce ne sera pas le cas : Charleroi risque fort d'atteindre la trêve du Mondial en état de crise. Defays, fidèle à ses habitudes, évoque le mental : "Il faut avoir un esprit de compétiteur et ça, ce n'est pas inné, ça se travaille", regrette-t-il. C'est aussi footballistiquement que le Sporting était à la peine au Pairay. Sans "valeurs", certes, mais sans football également...