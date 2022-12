Suivez en direct commenté la rencontre entre l'Antwerp et le Standard

Le football belge reprend ses droits à l'occasion des huitièmes de finale de la Coupe de Belgique. Ce mardi soir (20h45), l'Antwerp reçoit le Standard de Liège au Bosuil.

Après le break de la Coupe du monde, le Standard de Liège reprend le chemin de la compétition avec un huitième de finale de Coupe de Belgique à l'Antwerp ce mardi soir et un déplacement à La Gantoise ce vendredi lors de la 18ème journée de Jupiler Pro League.

Le matricule souhaite évoluer sur la scène européenne la saison prochaine et la Coupe est le moyen le plus court d'arriver à ses fins. Un match capital à l'Antwerp pour les Liégeois qui devront se passer de Zinckernagel et Raskin, tous deux suspendus. Après avoir refusé de prolonger avec les Rouches, Raskin a été expédié dans le noyau B. Il faudra voir comment le club réagit après ce séisme en bord de Meuse. De plus, Deila a changé son système de jeu durant la trêve et a opté pour un 4-3-3 désormais. Côté anversois, Vincent Janssen est suspendu.

Au tour précédent de la Coupe de Belgique, le Standard a battu Dender et l’Antwerp s’est défait de Beveren.

Compos probables :

Antwerp : Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Bataille, Yusuf, Gerkens, Ekkelenkamp, Stengs, M.Balikwisha, Frey

Standard de Liège : Bodart, Fossey, Bokadi, Laifis, Laursen, Cimirot, Alzate, W.Balikwisha, Dönnum, Davida, Ohio