Ronny Deila extrêmement déçu : "On ne reverra pas un match comme ça du Standard"

Ce mardi soir, le Standard de Liège a sombré à l'Antwerp (4-0) en huitième de finale de la Coupe de Belgique.

À la rue tout le match, le Standard de Liège passe déjà à la trappe en Coupe de Belgique Après avoir perdu ses deux derniers matches de championnat, le matricule 16 devra absolument se réveiller ce vendredi soir sur la pelouse de La Gantoise en championnat pour ne pas voir la crise revenir.

"Je ne suis pas heureux aujourd'hui. On ne reverra pas un match comme ça du Standard, on a manqué de tempo, de jambes et d'agressivité face à une bonne équipe anversoise. On est vraiment dans une période difficile. Il y a trop de choses négatives qui arrivent autour de l'équipe et on doit vraiment se rassembler et tous tirer dans le même sens", a confié Ronny Deila à l'issue de la rencontre. "La situation avec Nicolas Raskin aura également joué un rôle au sein de l'équipe, mais nous devons mettre cela derrière nous et cela n'a finalement rien à voir avec ce que nous avons montré sur le terrain aujourd'hui", a précisé l'ancien coach du Celtic.

"Nos quinze premières minutes étaient bonnes mais après c'est vraiment devenu très compliqué. Le fait de joueur à l'extérieur n'est pas une excuse, on doit juste donner plus", a conclu le T1 des Rouches.