Radja Nainggolan et l'Antwerp, c'est fini pour de bon !

Fin de l'histoire d'amour entre Radja Nainggolan et l'Antwerp. Le contrat du Ninja aurait été résilié.

On ne reverra plus Radja Nainggolan (34 ans) sur les pelouses de Pro League, sauf transfert improbable dans un autre club de D1A. Le contrat du milieu de terrain a été résilié par l'Antwerp, nous informe le Nieuwsblad ce mardi. Une séparation qui était plus que dans l'air depuis de longues semaines, mais qui serait désormais bel et bien effective et irréversible.

Nainggolan arrivait en fin de contrat en juin prochain, mais a donc été libéré de son bail six mois plus tôt que prévu. Un départ était prévisible cet hiver depuis que le joueur avait été écarté, en octobre dernier, pour divers écarts de comportement. Il avait notamment été vu fumant une cigarette électronique sur le banc de l'Antwerp, mais avait également été arrêté pour conduite sans permis en octobre dernier. Depuis l'arrivée de Radja Nainggolan à l'Antwerp, le joueur ne s'est jamais comporté comme l'exemple que Paul Gheysens, naïvement, espérait voir en lui.

L'ancien Diable Rouge (30 caps, 6 buts) aura disputé 18 matchs cette saison pour 3 buts et 2 assists (dont 6 matchs, 2 buts en préliminaires de la Conference League, en août dernier). Depuis sa signature à l'été 2021, qui avait fait grand bruit, il compte 55 matchs pour le Great Old. Reste à voir où rebondira le fantasque Ninja, qui intéresserait son ancien club Cagliari, mais aussi la MLS.