Muja marque enfin son premier but à l'Antwerp : "J'ai aussi eu besoin d'une période d'adaptation"

Il a commencé le match sur le banc mais la blessure malheureuse de Christopher Scott a permis à Arbnor Muja d'entrer en jeu pour l'Antwerp contre le Standard après seulement 10 minutes de jeu. Le Kosovar a couronné son remplacement par un but, son premier au matricule 1.

Après sa double confrontation contre Drita au tour préliminaire de la Conference League, l'Antwerp avait décider de transférer Arbnor Muja (24 ans). Mais après quelques mois en Jupiler Pro League, le Kosovar n'était pas parvenu à s'imposer au Great Old.

Mais contre le Standard, l'ailier a montré de belles choses et a également marqué son premier but. "C'est un sentiment fantastique", a admis Muja immédiatement après le match. "Nous étions très bien préparés après notre défaite 3-0 à Liège il y a deux mois et je pense que nous étions beaucoup plus forts mentalement et physiquement aujourd'hui", a-t-il confié.

Période d'ajustement

On attend maintenant avec impatience les prochains matchs de Muja. "J'ai dû attendre longtemps pour cela. Lorsque je suis arrivé ici en Belgique, certains facteurs externes ont rendu les choses difficiles. J'ai d'abord été blessé pendant 2 mois aux ischio-jambiers et j'ai aussi eu besoin d'une période d'adaptation par rapport au rythme d'ici. Maintenant, je commence à me sentir mieux, je connais mes coéquipiers et ils me connaissent mieux", a conclu Muja.