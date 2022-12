Michael Frey après avoir semé le chaos dans la défense du Standard : "Il faut s'inspirer de l'Argentine qui ne s'arrête jamais de courir pendant un match"

Ce mardi soir, l'Antwerp a broyé le Standard de Liège (4-0) en huitième de finale de la Coupe de Belgique. Le Great Old a pu compter sur son buteur suisse présent dans tous les bons coups.

Michael Frey a mis la défense liégeoise en difficulté ce mardi par ses appels de balle, ses courses généreuses et ses remises. Le Suisse a même marqué le deuxième but anversois. “Notre début de match n’était pas terrible mais le 1-0 nous libère complètement. Je suis l’homme du match mais l’équipe entière mérite cette récompense", a confié l'ancien joueur de Fenerbahçe au micro de RTL Sport à l'issue de la rencontre.

"On est au prochain tour et c’est le plus important. On est bien en championnat et dans la Coupe, on a des grandes ambitions mais il faut continuer à travailler car la saison est encore longue. On va maintenant se reposer et se préparer pour le prochain match, il faut s’inspirer de l’Argentine qui ne s’arrête jamais de courir pendant un match”, a souligné Frey.