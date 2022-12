Kostas Laifis après la déroute du Standard : "Aucune excuse ce soir"

Soireé cauchemardesque pour le Standard de Liège ce mardi soir au Bosuil. Les Rouches passent déjà à la trappe dès les huitièmes de finale en Coupe de Belgique après avoir subi une véritable correction à l'Antwerp (4-0).

Le Standard de Liège a sombré à l'Antwerp et dit déjà au revoir à la Coupe de Belgique. Les Rouches ont été fantomatiques et n'ont montré aucune envie contre le Great Old. "Nous n'avions pas les mêmes jambes qu'avant le break de la Coupe du monde. Ce fut un très mauvais match de notre part. Il faut se réveiller ! Aucune excuse ce soir. Nous n'avons pas couru. Aucune agressivité et aucun mouvement. Nous méritions de perdre", a confié Kostas Laifis à l'issue de la rencontre.

© photonews

"Je n'ai aucune explication à propos de cette déroute. Nous étions absents. Il faudra se reprendre dès vendredi à La Gantoise. Je suis sûr que nous montrerons un meilleur visage car cette lourde défaite à l'Antwerp va nous servir de leçon", a souligné l'international chypriote.

Pendant le stage et la trêve internationale, Ronny Deila a opté pour un 4-3-3. Pourtant, ce mardi en Coupe, le Norvégien est repassé à l'ancien système avec une défense à trois. "Nous connaissons bien les deux systèmes donc cela n'a rien à voir avec cette défaite", a conclu Laifis.