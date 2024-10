Une prestation loupée à Anderlecht n'a pas fait plier Matthieu Epolo : le jeune gardien s'est exprimé sur sa période plus difficile dans les cages du Standard

Matthieu Epolo a encore sauvé le Standard. Grandement critiqué après sa prestation loupée à Anderlecht, le portier de 19 ans seulement a répondu présent, et peut être considéré comme l'homme de la qualification des Rouches contre le Lyra-Lierse.

Matthieu Epolo sortait de quelques semaines plus difficiles. Auteur de six clean-sheets en début de saison, le jeune portier du Standard avait concédé sept buts lors des trois derniers matchs et avait loupé sa prestation à Anderlecht.

Ce mercredi soir, alors que les Rouches étaient en difficulté dans leur 1/16e de finale de Coupe de Belgique contre le Lyra-Lierse, le portier de 19 ans seulement a répondu présent. Alors qu'il ne pouvait rien sur les deux buts de l'équipe pensionnaire de D1 VFV, Epolo a sorti un penalty pour éviter le 3-3, avant de réaliser une nouvelle parade déterminante dans les derniers instants.

Matthieu Epolo n'a jamais voulu écouter les critiques extérieures

Des arrêts cruciaux, qui lui ont permis de retrouver une confiance maximale et, surtout, d'éviter au Standard une humiliation face à une équipe non-professionnelle. Après la rencontre, c'est donc avec un grand sourire qu'il s'est présenté au micro du diffuseur RTL Sports, pour évoquer cette qualification et, essentiellement, son sauvetage sur le penalty.

"Nous avions bien analysé leur manière de tirer les penalties. Heureusement, je suis parti du bon côté et, Dieu merci, j'ai pu l'arrêter. C'est clair que ça fait vraiment du bien."

"J'ai simplement continué à travailler, malgré les critiques, et je n'ai rien pris à cœur de ce qui se disait à l'extérieur. Je n'ai jamais douté et la confiance de l'équipe est restée intacte, cela m'a donné de la force", a conclu Matthieu Epolo.