Ivan Leko étonnamment satisfait après la qualification difficile du Standard en Croky Cup : "On a fait le plus dur, ça signifie qu'on est sur le bon chemin"

Ivan Leko voyait le bon côté des choses après la qualification du Standard, via les prolongations, pour les 1/8es de finale de la Coupe de Belgique. L'entraîneur croate a vu ce qu'il voulait voir : une équipe qui se crée beaucoup d'occasions. Reste encore à améliorer la finition.

Le Standard s'est occasionné une belle frayeur, mercredi soir. Menés après une demi-heure de jeu contre le Lyra-Lierse, les Rouches ont eu besoin des prolongations pour venir à bout de l'équipe pensionnaire de D1 VFV. Ivan Leko, après la partie, était pourtant globalement satisfait.

"Un match de Coupe est toujours serré, c'est pour ça qu'on les aime et qu'on aime le football. On a bien commencé le match, on a marqué, puis deux tirs de leur part arrivent sur des erreurs individuelles, c'est le football. On a eu la bonne réaction pour revenir rapidement à 2-2 et on a eu assez d'occasions pour marquer beaucoup de buts."

On espérait que les attaquants puissent se mettre en confiance"

"Défensivement, nous avons fait un bon match. On a bien contrôlé contre un adversaire avec une bonne organisation, difficile à jouer et avec de bonnes contre-attaques. C'est un bon résultat, bien qu'on espérait avoir plus facile, que nos attaquants puissent se mettre en confiance, mais ça n'a pas été le cas. Le principal reste la victoire et la qualification."

Tout n'est pas à jeter dans la prestation du Standard

Au milieu de terrain, l'entraîneur croate a vu deux joueurs gagner de précieux points : Sotiris Alexandropoulos, auteur d'une bonne prestation globale pour sa première titularisation, et Léandre Kuavita, auteur d'un but, d'une passe décisive et d'un match plein. Un motif de satisfaction clair pour Leko.

"Je suis globalement très heureux, parce que le plus difficile est de créer des occasions. Si tu ne crées pas, tu ne saurais pas marquer, tandis que si tu te procures des opportunités, ça signifie que tu es sur le bon chemin. Je voudrais aussi que mes joueurs marquent deux buts en cinq tirs, mais ça va venir à force de travail."