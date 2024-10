Aiden O'Neill en défense centrale, un "one-shot" ou une opération qui pourrait se répéter ? "Ce n'était pas le plan, mais..."

Ivan Leko n'a pas grandement modifié sa composition pour affronter le Lyra-Lierse, mais a tout de même testé Aiden O'Neill en défense centrale, en raison des nombreuses absences. Un test que l'entraîneur croate estime concluant.

C'était une surprise majeure dans la composition du Standard pour affronter le Lyra-Lierse en 1/16es de finale de la Coupe de Belgique. Le capitaine Aiden O'Neill, habituel milieu défensif, a été aligné en défense centrale par son entraîneur, Ivan Leko, aux côtés d'Henry Lawrence et Bosko Sutalo. Après la rencontre, le T1 croate se disait satisfait du résultat de son test.

"Aiden a très bien joué, il est notre capitaine. Il marque le but décisif en venant de sa position de défenseur central, j'ai beaucoup aimé. Avec la mentalité qui est la sienne, il est un vrai leader pour l'équipe."

Ibe Hautekiet, malade, a été préservé

Il n'était pourtant pas prévu. Meilleure équipe du championnat sur le plan défensif, en début de saison, le Standard se retrouve désormais miné par les blessures. En outre des absences connues, Ibe Hautekiet, tombé malade cette semaine, a aussi manqué cette rencontre de Coupe de Belgique.

"Ce n'était pas le plan de le mettre en défense centrale, mais quand Ngoy, Bates, Bolingoli et Hautekiet sont out, il faut faire des choix. Je suis très content de son match, ce n'était pas le plan qu'il joue celui-ci, mais on a communiqué et il était très ouvert. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est capitaine, Aiden est un exemple pour les autres."

Cette rencontre peut-elle cependant donner une idée claire à Ivan Leko du rendement de son capitaine en défense centrale ? C'est surtout en qualité de premier relanceur qu'Aiden O'Neill a été mis à contribution, puisque le Lyra-Lierse n'a pas vraiment accumulé les occasions.

Et là, l'Australien a alterné le chaud et le froid, entre superbes transversales et passes courtes manquées. Mais avec un compartiment défensif décimé, Leko pourrait éventuellement retenter l'expérience dans les semaines à venir, d'autant qu'au milieu de terrain, Sotiris Alexandropoulos a assuré à une place habituellement occupée par le capitaine des Rouches.