"Je serais devenu fou" : l'anecdote savoureuse de Colin Coosemans sur ses grands débuts avec Anderlecht

Colin Coosemans a souvent sauvé les meubles pour Anderlecht cette saison. Il avait déjà laissé entrevoir de belles choses durant les Playoffs.

Colin Coosemans a dû attendre la fin de sa troisième saison pour effectuer ses débuts avec l'équipe première d'Anderlecht. Lors des derniers playoffs, il a suppléé Kasper Schmeichel à la mi-temps du match contre le Cercle de Bruges et est revenu dans les cages à deux autres reprises.

"Ce jour-là, j'avais une fièvre énorme le matin", se souvient Coosemans dans le nouvel épisode de Mauve. Lui et sa compagne se demandaient même s'il était bien sage de se rendre à ce match contre le Cercle. "J'ai dit à Chiara : je vais encore rester au lit une heure ou deux, réveille-moi plus tard et je déciderai à ce moment-là".

Quand sa compagne vient le réveiller, elle le trouve complètement groggy. Elle lui déconseille de mettre un pied dehors. "J'ai répondu : 'Je ne veux pas rêver qu'il arrive quelque chose à Kasper Schmeichel et que je ne sois pas là'. Je serais devenu fou, donc je suis parti". De fait, s'il était resté au lit ce jour-là, la suite de son aventure au Sporting aurait peut-être été complètement différente.

Coosemans se souvient encore du moment où il a compris qu'il remplacerait Schmeichel à la mi-temps : "Alors arrive l'adrénaline lorsque vous foulez la pelouse et vous oubliez que vous aviez de la fièvre ce jour-là. Vous oubliez tout ce qui s'est passé ces trois dernières années. Dans les cinq dernières minutes du match, j'ai pu commencer à profiter un peu après tous les sacrifices et les moments difficiles."

Le reste appartient à l'histoire. Aujourd'hui, plus personne à Anderlecht ne parle de Kasper Schemeichel grâce aux prestations XXL de Colin Coosemans depuis le début de saison.