Thorgan Hazard proche de faire son retour ? Le joueur donne de ses nouvelles

Quand Thorgan Hazard fera-t-il son retour ? Le Diable Rouge met les choses au clair : un retour semble prévu dans quelques semaines.

Blessé depuis de nombreux mois en raison d'une rupture du ligament croisé, Thorgan Hazard a donné de ses nouvelles au micro de RTL Sports ce jeudi, avant l'affrontement entre la Royale Union Tubize-Braine et Anderlecht en Coupe de Belgique. Un retour ne semble pas prévu pour tout de suite.

"Je n'ai pas encore de date précise, mais ça avance. Dans quelques semaines, je vais pouvoir reprendre avec l’équipe les entraînements complets. C’est déjà une bonne chose. Je n’attends que ça, parce que ça devient long là. J’espère jouer avant 2025," explique le joueur bruxellois.

"Ça, c’est vraiment dans le meilleur des cas. Et si ce n’est pas cette date, on avait programmé mon retour pour le mois de janvier. On verra bien comment ça se passera." Thorgan Hazard s'était blessé en avril dernier lors d'un match face à l'Union lors des Play-offs 1.

Présent hier au Stade Leburton, le natif de La Louvière a assisté au duel entre les Mauves et Tubize-Braine, une rencontre particulière pour l'actuel joueur d'Anderlecht, qu'il aurait aimé disputer. Son frère Kylian a débuté la rencontre sur le banc, tandis qu'Ethan Hazard n'était pas inscrit sur la feuille de match.