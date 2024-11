Enfin les grands débuts : "Il peut devenir un titulaire à Anderlecht"

Amando Lapage n'était pas titulaire comme on l'attendait, mais il a pu disputer une petite demi-heure ce jeudi en Coupe de Belgique. Des débuts qui appellent à bien plus.

C'était notre grande surprise au coup d'envoi de RUTB-RSCA : pas d'Amando Lapage, malgré sa présence dans le groupe. David Hubert avait préféré aligner de concert Zanka et Simic, probablement pour retravailler quelques automatismes en perdition ces dernières semaines en championnat.

Le petit-fils de Paul Van Himst a cependant pu remplacer Jan-Carlo Simic quand le score était acquis. Une grosse vingtaine de minutes solides, avec un retour défensif notamment après une perte de balle de Zanka, mais qui ne peuvent naturellement pas en dire beaucoup sur l'avenir de Lapage en équipe A.

Les conseils de Théo Leoni

"Il méritait de faire ses débuts. Et il les a bien faits, même si le carton jaune qu'il prend trop vite est un point négatif", souriait David Hubert après la rencontre. "On peut compter sur lui, comme sur chaque joueur de notre effectif et il en fait partie. C'est un garçon qu'on suit de très près".

Théo Leoni, qui l'a bien connu en équipe Espoirs et sait que le passage des U21 à l'équipe A peut parfois prendre plus longtemps que prévu, n'avait que du positif à dire au sujet d'Amando Lapage. "Je suis très content pour lui, il a attendu longtemps. C'est un vrai gars de Neerpde, il a le style parfait pour jouer à Anderlecht", assure le milieu de terrain.

L'ancien capitaine des Espoirs d'Anderlecht a lui aussi pris son mal en patience à l'époque. "Pour certains, ça prend plus de temps, étape par étape. Amando a beaucoup patienté, il écoute, il bosse dur. Je l'ai connu à ses débuts et je regarde souvent les U23 cette saison : je vois donc qu'il a fait beaucoup de progrès", estime Leoni, qui voit en son ancien protégé chez les jeunes un futur titulaire potentiel.

"Oui, c'est possible qu'il soit titulaire au Sporting un jour, il en a la carrure. Il a énormément progressé ces dernières années, dans son placement, son timing... Il a pris une autre dimension", assure Théo Leoni. "Maintenant, c'est à lui de faire le job sur le terrain. Ce n'est peut-être pas un diamant brut à la Zeno Debast mais certains peuvent faire de plus grandes carrières que des joueurs plus talentueux à force de travail. Et il a du talent, c'est un super joueur de football".

Une chose est sûre : maintenant qu'Amando Lapage a goûté à l'équipe A, il espérera, même secrètement, rejouer au plus vite et le plus souvent possible. Sans temps de jeu, rien n'exclut un départ en fin de saison...