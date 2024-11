Anderlecht confronté à un problème récurrent : il est à nouveau apparu clairement contre Tubize

Certaines erreurs répétitives du Sporting continuent à provoquer une frustration croissante chez les supporters mais désormais au sein de son staff également. Depuis plusieurs saisons maintenant, l'équipe semble être confrontée au même souci avec un milieu de terrain trop fragile et léger.

Alors que d'autres équipes alignent des joueurs toujours plus puissants qui ne rechignent pas devant le travail physique, Anderlecht doit faire avec des milieux de terrain qui ont du mal à s'imposer. En résultent des pertes de balle trop fréquentes, des contres dangereux et des situations frustrantes pour la défense.

Lors du match contre Tubize-Braine, une équipe de troisième division, ces lacunes étaient à nouveau claires et visibles. Malgré la stabilité de la défense avec Zanka et Simic, Tubize-Braine s'est créé des occasions à la suite de mauvaises passes et de pertes de balle au milieu de terrain.

Ce scénario n'est pas inhabituel pour Anderlecht, mais le fait de ne pas avoir réussi à empêcher les contre-attaques, même contre une équipe de division inférieure, soulève encore des questions. La défense était incapable de faire face à tout cela, et les milieux de terrain Léoni, Verschaeren et Degreef ne sont pas parvenus à stopper les attaques à temps.

Dendoncker au milieu de terrain

Pour beaucoup, le problème réside dans le choix de joueurs légers et techniques au milieu de terrain, qui ont souvent du mal avec des adversaires plus forts physiquement. Dans les matches où la supériorité physique est importante, ce manque de puissance s'avère être un problème majeur.

L'entraîneur David Hubert a mis le doigt sur ce problème de fond après le match : "Je suis satisfait à 80%. C'est bien que nous gagnions 0-4, mais nous leur donnons la possibilité de contrer trop facilement. Tout d'abord, nous devons être plus intelligents dans la possession du ballon. Les pertes de balle stupides mènent toujours à des contres. Avec cela, nous devons mieux nous positionner et la clé est de récupérer le cuir le plus tôt possible".

Une idée claire, mais le problème semble structurel : les joueurs adéquats ne sont pas disponibles pour le résoudre. La solution réside peut-être déjà dans le retour de Dendoncker au milieu de terrain.

Son expérience et sa présence physique pourraient apporter la stabilité et la force nécessaires à l'équipe. Pour les supporters, qui expriment déjà leur mécontentement en scandant des "Wouter dehors, Renard non bienvenu", cela pourrait être une étape nécessaire vers l'apaisement de la situation.