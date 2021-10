Seraing n'a fait qu'une bouchée de Zulte Waregem

Ce dimanche, le RFC Seraing recevait Zulte Waregem lors de la dixième journée de Jupiler Pro League.

Après trois défaites de suite, le RFC Seraing avait à coeur de renouer avec la victoire contre Zulte Waregem ce dimanche. Jordi Condom avait opté pour un 4-4-2 et une titulairsation de Bernier à nouveau prêt physiquement. De son côté, Francky Dury laissait Gano et Ciranni sur le banc.

Il n'y aura pas de round d'observation dans cette partie. Seraing obtiendra rapidement un penalty après avoir vu Christensen faire une faute sur Bernier dans la surface. Mikautadze transformera la sentence et permettra ainsi aux Métallos d'ouvrir le score (8e), 1-0.

Les visiteurs réagiront, mais les tirs de Doumbia (13e) et Kutesa (18e) ne seront pas cadrés. Mikautadze aura l'occasion de doubler la mise sur un assist de Jallow, mais Bossut repoussera l'envoi de la jambe gauche (23e). Le promu sérésien obtiendra une nouvelle occasion de faire le break avec un bon ballon du N°9 sérésien à destination de Bernier, mais le ballon sera dévié in extremis par la défense flandrienne sans quoi c'était but (29e). Le promu sérésien fera la break juste avant la pause grâce à une reprise de la tête de Jallow, bien servi par Bernier (37e), 2-0. Mikautadze aurait pu tuer la rencontre, mais c'était sans compter sur le gros arrêt de Bossut (45e).

© photonews

En seconde période, les locaux continueront de jouer vers l'avant pour planter cette troisième rose et cela portera ses fruits puisque Maziz décochera une magnifique frappe qui ira se loger dans la lucarne (48e), 3-0. Le cinquième but de la saison pour le joueur prêté par Metz qui compte également trois assists au compteur.

© photonews

À l'heure de jeu, Mikautadze aura l'occasion d'aggraver la mise mais Bossut (60e) et Pletinckx (61e) l'en empêcheront. Alors que les Sérésiens vendangeront encore plusieurs grosses opportunités, Zulte réduira le score via une tête de Vossen sur un centre de Dompé (66e), 3-1. Mais, le promu viendra doucher les espoirs de l'Essevee concernant une remontada. Bien servi par Bernier, le buteur maison ajustera Bossut (71e), 4-1. Sans doute frustré par la tournure de la rencontre, Boya verra rouge après avoir cisaillé Mikautadze (74e). L'international géorgien ira de son triplé en fin de rencontre (81e), 5-1

© photonews

Victoire amplement méritée pour Seraing qui a été largement supérieur face à une équipe de Zulte à la peine. Grâce à ce succès, les Métallos comptent désormais 12 points au compteur et se hissent à la treizième place. Les Flandriens restent cantonnés à la quinzième place avec neuf unités.