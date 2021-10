Georges Mikautadze a vu triple contre Zulte Waregem : "J'aurais pu en mettre un ou deux de plus..."

Ce dimanche, l'international géorgien a vu triple contre Zulte Waregem avec Seraing lors de la dixième journée de Jupiler Pro League. Le promu sérésien a marché sur l'équipe adverse (5-1) et a renoué avec la victoire.

Seraing a broyé une équipe de Zulte Waregem à la peine grâce en partie à un Georges Mikautadze étincelant qui a planté un triplé. Après trois revers face au Standard de Liège (0-1), l'Antwerp (2-1) et Genk (3-0), le promu sérésien enregistre son quatrième succès de la saison. "Nous voulions cette victoire et c'était important pour l'équipe de l'emporter. Il fallait prendre des points pour se hisser plus haut dans le classement car c'est fort serré. La victoire était impérative", a confié le joueur prêté par Metz à l'issue de la rencontre.

Le score aurait même pu être bien plus sévère au vu des nombreuses occasions des Métallos et des arrêts décisifs de Bossut. "J'aurais pu en mettre un ou deux de plus... Si je suis blessé ? Non, j'ai été un peu touché au niveau du pubis, mais rien de grave. Nous entamons sereinement cette trêve internationale", a conclu Mikautadze qui affrontera l'Union Saint-Gilloise avec Seraing lors de la onzième journée de championnat.