David Hubert : "C'est indigne de Zulte Waregem"

Zulte Waregem a pris l'eau ce dimanche du côté du Pairay. Les Flandriens se sont lourdement inclinés contre Seraing (5-1) lors de la dixième journée de Jupiler Pro League.

Zulte Waregem a subi un lourd revers à Seraing ce week-end. L'Essevee n'est jamais rentré dans sa rencontre et a condécé rapidement un penalty dans cette partie. Vossen parviendra à réduire le score en seconde période (3-1), mais Mikautadze décidera d'y aller de son triplé en fin de rencontre (5-1).

"Nous ne pouvons absolument pas être fiers de cette performance. Nous devons nous excuser auprès de tous les supporters de Zulte Waregem. Nous n'avons pas montré ce que ça signifie de porter le maillot de ce club. C'était un match sans, nous avons maintenant 2 semaines pour récupérer", a expliqué Davidu Hubert à l'issue de la rencontre.

"C'était dangereux pour nous à chaque fois"

"Il s'agit d'une responsabilité partagée. La grinta et les bonnes performances du début de saison ont complètement disparu. Je n'ai pas d'explications concernant cela. Chacun doit maintenant se poser les bonnes questions, individuellement et collectivement. C'est indigne de Zulte Waregem. Ça commence par devoir gagner des duels. Si cela échoue, la pression est alors sur la défense. Les joueurs rapides de Seraing cherchaient l'espace et c'était dangereux pour nous à chaque fois", a conclu le capitaine de Zulte.