Antoine Bernier : "C'est bon pour le moral de l'équipe"

Ce dimanche, Seraing a écrasé Zulte Waregem (5-1) lors de la dixième journée de Jupiler Pro League. Le promu sérésien a rapidement mis dans les cordes l'Essevee qui n'est jamais parvenu à rentrer dans la rencontre.

Seraing a enfin renoué avec la victoire en s'imposant contre Zulte Waregem ce dimanche. Après trois revers de suite contre le Standard, l'Antwerp et Genk, les Métallos n'ont fait qu'une bouchée de troupes de Francky Dury. "Cela fait du bien de gagner, et nous avons bien géré l'entièreté de la rencontre. Une victoire nette et cinq buts inscrits, c'est bon pour le moral de l'équipe", a confié Antoine Bernier à l'issue de la rencontre.

Aligné d'entrée de jeu, le Dinantais a fail mal à Zulte Waregem provoquant rapidement un penalty en début de rencontre. L'ailier aura également un pied dans quatre des cinq buts sérésiens. "Ce match me fait du bien d'un point de vue personnel et c'est bon pour la confiance, mais le principal ce sont les trois points. Le collectif avant tout, c'est le travail de l'équipe qui a permis d'exploiter notre vitesse et les espaces. Nous aurions pu marquer plus de buts si Bossut n'avait pas fait un gros match en face. Maintenant, nous allons tout faire pour aller prendre les toris points à l'Union Saint-Gilloise lors de la prochaine journée de championnat."