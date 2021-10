Jordi Condom : "L'efficacité était au rendez-vous"

Ce dimanche, le RFC Seraing n'a fait qu'une bouchée de Zulte Waregem (5-1) lors de la dixième journée de Jupiler Pro League.

Après avoir essuyé trois défaites de suite, le RFC Seraing a renoué avec la victoire contre Zulte Waregem, et quelle victoire ! Le promu sérésien s'est baladé au Pairay contre une équipe de Zulte Waregem à la peine. Bernier, Maziz et Mikautadze ont régalé au Pairay ce dimanche. Le buteur maison s'est même offert un triplé.

Une victoire référence pour les locaux ? "Nous avions déjà bien joué contre le Standard de Liège. Nous avons inscrit un but rapide avec ce penalty puis Zulte a esssayé de revenir dans la partie et il y avait beaucoup d'espaces pour les transitions. Nous avons obtenu beaucoup d'occasions et avons fait preuve de réalisme devant. L'efficacité était au rendez-vous. Nous avons dorénavant 12 points au compteur, une bonne chose pour notre objectif qui est le maintien. Cela fait du bien avant la trêve internationale", a confié Jordi Condom à l'issue de la rencontre avant d'évoquer le programme à venir de son équipe.

"Quatre voire cinq joueurs vont rejoindre leur sélection. Et après cette victoire, des joueurs vont demander pour avoir deux jours de congé, et j'accepte. J'ai d'ailleurs pris mon billet d'avion de mon côté", a expliqué en le technicien espagnol en souriant. "Nous avons un match amical contre Mouscron vendredi prochain puis deux jours libre ensuite avant de préparer la rencontre à l'Union Saint-Gilloise", a conclu le T1 des Métallos.