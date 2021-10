Un nul sans saveur

Le Club de Bruges et l'Antwerp se quittent sur un nul qui en a déçu plus d'un.

Jouer quelques jours après la Ligue des Champions, c'est toujours compliqué, mais après en avoir pris 5 contre une équipe stratosphérique de Manchester City, c'est encore un autre défi, surtout lorsque ce défi a le matricule 1.

Philippe Clement a fait des choix pour ce déplacement au Bosuil: le retour de Vormer pour commencer, mais aussi la titularisation de Van Der Brempt sur le flanc droit. Si pour le premier c'est une réussite, vu l'activité du Néerlandais dans ce duel, pour le second ce fût plus compliqué. Le Club de Bruges n'a en effet pas rendu sa meilleure copie ce dimanche... mais c'est aussi le cas de l'Antwerp.

Le premier acte se résume surtout à des duels, et les occasions ne sont pas nombreuses, si ce n'est sur quelques frappes de loin qui ne sont pas dangereuses. Le premier tournant du match arrive après la demi-heure et sur corner, lorsque Verstraete trouve la tête d'Engels (35', 1-0). L'ancien Brugeois fête le but comme il se doit devant ses anciens supporters, le Bosuil explose: les prémices d'une rencontre qui serait enfin lancée?

Pas vraiment, car les locaux sont un peu mis sous pression et il faut aussi un corner dans les arrêts de jeu du premier acte pour voir l'égalisation. Verstraete, excellent mais qui sortira à la pause après cette action, remet involontairement le ballon à Vanaken avant de se prendre en plein visage le genou de De Ketelaere. Le double Soulier d'Or ne manque pas l'occasion de rétablir l'égalité (45'+2, 1-1).

Après la pause, Bruges semble prendre le dessus, surtout grâce (ou à cause de, c'est selon) à la sortie de Verstraete. Les locaux sont déséquilibrés, Gerkens a moins d'impact entre les lignes et les champions en titre ont des occasions. De Ketelaere voir une frappe être contrée sur la ligne, une frappe de Lang est contrée, une tête de Dost passe de peu à côté: Bruges pousse.

Mais tout est désordonné, et la présence de Dost force un peu les longs ballons, mais Engels a mis le Néerlandais dans sa poche. Mais en une action, l'ancien d'Aston Villa gâche son match: dépassé par Van Der Brempt, il commet la faute en tant que dernier homme: le carton est rouge, le Great Old va terminer la rencontre à dix, tout comme Bruges après la deuxième jaune de Nsoki dans les arrêts de jeu.

Du coup, l'Antwerp pousse mais Mignolet dévie superbement une tête de Seck. C'était la dernière occasion d'un match finalement pas très emballant. Pour Bruges, c'est une nouvelle rencontre compliquée qui a été gérée en sauvant les meubles, mais la deuxième période fera oublier Manchester City avant de recevoir Deinze en Coupe de Belgique.