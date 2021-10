Clement revient sur le match de ses deux stars: "Certains ont été meilleurs qu'eux ce dimanche"

Noa Lang et Charles De Ketelaere n'ont pas été étincelants ce dimanche sur la pelouse du Bosuil, mais Philipe Clement est assez complaisant avec eux.

Depuis quelques semaines, et surtout le match contre le PSG, Noa Lang et Charles De Ketelaere crèvent l'écran. Ils ont chacun joué avec leurs équipes nationales respectives et se sont faits un nom dans l'Europe entière.

Ce dimanche, les deux hommes sont un peu passés à côté de leur rencontre, et ce n'est pas la première fois. Mais l'entraîneur du Club de Bruges a tenu à défendre ses jeunes ouailles.

"Que ce soit Noa, ou Charles, ils ne peuvent pas être les meilleurs à chaque fois. Ce dimanche, d'autres ont été meilleurs et c'est aussi grâce à cela qu'on prend un point. Ce sont encore des jeunes joueurs, qui doivent devenir plus réguliers."

Que ce soit l'un ou l'autre, ils ont surtout besoin de souffler, mais ce ne sera pas pour tout de suite puisque le calendrier de Bruges est infernal en cette fin d'année. Ce sera à charge de Clement de bien les préparer car que ce soit contre Deinze, en Ligue des Champions ou contre le Standard dans quelques semaines, le champion aura besoin de ses deux pépites.