Mignolet l'assure: "C'était important de ne pas perdre à l'Antwerp"

Grâce à un superbe arrêt dans les dernières secondes, Simon Mignolet a préservé un point pour une équipe de Bruges qui selon Vanaken méritait de l'emporter.

"Je pense que nous méritions la victoire, je suis donc content que mon but rapporte un point", a déclaré Hans Vanaken en conférence de presse après le match nul (1-1) au Bosuil. Il analysait ensuite la rencontre des siens, qu'il n'a pas reconnu avant la pause.

"En première période, nous n'y étions pas, et en plus la rencontre était fermée. Après la pause, c'était mieux car nous avons eu des occasions, et la plus belle de la rencontre était pour Charles De Ketelaere. Mon but? Nous étions beaucoup à la retombée, j'ai de la chance que ça revienne dans mes pieds".

Pour Simon Mignolet, ne pas perdre était capitale: "Oui c'était important de ne pas perdre, je pense d'ailleurs que mon arrêt rapporte ce point. Nous ne méritions pas de perdre car nous avons été la meilleure équipe. Mais 1-1 me semble être un résultat correct."