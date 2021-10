Philippe Clement n'est pas du tout d'accord avec l'arbitre: "Les deux joueurs touchent la balle"

Le coach du Club de Bruges n'a pas apprécié une décision prise par Nathan Verboomen.

Dans les dernières minutes de la rencontre entre l'Antwerp et le Club de Bruges, Nskoki et Balikwisha se disputent le ballon. L'ancien joueur du Standard s'écroule, le défenseur de Bruges reçoit un second carton jaune et est expulsé pour la deuxième fois de la saison.

Autant le dire de suite, Philippe Clement n'était pas du tout d'accord avec cette décision: "Les deux joueurs vont vers le ballon, les deux joueurs touchent le ballon. Je ne comprends pas pourquoi il siffle et encore moins pourquoi mon joueur reçoit une carte jaune. Cette décision ne me semble pas correcte".

Quand on revoit les images, on voit en effet que les deux joueurs touchent le ballon et en même temps. Mais cela ne changera plus rien: Nsoki sera suspendu pour le déplacement à STVV dans une semaine.