Priske est heureux de la semaine de ses hommes: "En Turquie ou contre Bruges, je suis content de mon équipe"

L'entraîneur danois de l'Antwerp n'a pas gagné cette semaine, mais il reste positif dans ces commentaires après avoir joué deux rencontres assez similaires.

Brian Priske était un coach heureux après le nul face au Club de Bruges. Même si certaines choses n'ont pas été dans son équipe, le coach du Great Old se montre satisfait avec ce point.

"Selon moi, c'était une belle rencontre. Il est vrai qu'en première période nous avions le contrôle et les possibilités. Il y a eu de belles combinaisons et de belles possibilités. Après la pause, cela a été difficile pour nous car Bruges nous a pressé et nous avons été dans la difficulté. A 10, nous avons bien résisté et les joueurs qui sont montés ont apporté quelque chose".

Le Danois est surtout heureux de la semaine dans son entièreté: "Nous avons eu deux rencontres difficiles cette semaine, que ce soit en Turquie ou aujourd'hui. Il y avait beaucoup de duels et un point est logique.... même si on préfère toujorus gagner".

En Croky Cup, l'Antwerp se déplacera à Westerlo avant d'aller au Cercle de Bruges lors de la prochaine journée de championnat. Cette fois, il faudra gagner...