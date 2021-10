Bruges a beaucoup gaspillé mais rentre de STVV avec les trois points

Le Club de Bruges a eu assez d'occasions pour prendre facilement les trois points au Stayen, et ce dès les 20 premières minutes. Cependant, les hommes de Clement ont tremblé jusqu'au bout.

Entre la Coupe de Belgique, la Jupiler Pro League et la Ligue des Champions, le Club de Bruges continue son petit bonhomme de chemin. Depuis quelques semaines, Philippe Clement avait choisi d'aligner régulièrement la même équipe, mais il est clair que certains cadres avaient besoin de souffler. Le match contre Deinze a relancé certains cadres, du coup le coach des champions de Belgique en titre a décidé de lancer enfin la tournante dont il parle avec insistance depuis le début de la saison.

Pour le déplacement à STVV, il relance Vormer et Dost, Mechele reprenant la poste de Nsoki, suspendu. Du coup, De Ketelaere retrouve un flanc, qu'il préfère et où il est plus à l'aise, mais surtout le Club a enfin un 9 de formation. Et cet attaquant, il ne lui faut que quelques secondes pour trouver le chemin des filets, après une grossière erreur de Lavalee qui se fait berner par Lang, ce derniers sert Dost (1', 0-1).

Durant la première demi-heure, il n'y en aura d'ailleurs que pour Bruges. Le poteau de Schmidt tremble à deux reprises (Dost, puis Vormer), puis le gardien japonais sort quelques frappes compliquées. Les Canaris boivent la tasse. Mais Bruges va se faire piéger sur un coup de pied arrêtés. Une faute un peu stupide de Balanta, un ballon repoussé dans l'axe et c'est Bauer qui crucifie Mignolet d'une reprise du droit (24', 1-1). D'un coup, les locaux défendent mieux et Bruges n'est plus très actif.

Dès le début de la seconde période, on prend les mêmes et on recommence, avec cette fois Sobol dans le rôle du centreur. A la finition, toujours le même joueur: Dost et sa tête précise qui envoie le ballon dans le petit filet (49', 1-2). Le match prend alors une tournure bien plus guerrière, puisque les cartons jaunes se suivent, et pour les deux équipes. Le problème, c'est que Noa Lang prend celui de trop qui le privera de la réception du Standard dans une semaine.

Le rencontre devient fermée: Clement effectue des changements défensifs, ce qui n'est pas dans ses habitudes, et STVV ne trouve pas la faille.. et n'arrive même plus à se créer des occasions. Au final, le Club de Bruges s'impose et prend la tête du championnat avant le match de l'Union. Ce mercredi, le déplacement à Manchester City sera au programme et l'efficacité devra être au menu, sinon la note risque d'être salée.