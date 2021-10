Steve De Ridder: "Une défense plus affûtée pour obtenir un résultat contre ce Club"

Après l'égalisation, le STVV a fait ce qu'il a pu, mais le but de Bas Dost en seconde période a coupé le souffle aux Canaris. A l'exception de quelques phases, le STVV n'a pas pu alerter Mignolet.

"Le Club de Bruges a remporté une victoire méritée. Nous avons fait de notre mieux, mais nous étions inférieurs à Bruges ce soir. Même si ces deux buts n'auraient pas dû être marqués... Si nous voulons obtenir un résultat contre ce Club de Bruges , alors nous devons simplement défendre mieux."

« En deuxième mi-temps, nous avons essayé de mettre plus de pression et on a vu que ça les mettait en difficulté. De plus, Mignolet a tenu bon sur certaines de nos phases offensives », conclut Steve De Ridder.

Avec cette nouvelle défaite, le STVV chute un peu plus au classement. L'équipe de Bernd Hollerbach n'a récolté que deux points lors de ses quatre derniers matches de championnat. L'aventure en coupe s'est également terminée en début de semaine, après une défaite 3-2 (après prolongations) contre Seraing.