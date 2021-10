Bas Dost n'a jamais douté: "J'ai travaillé et dès que j'ai eu l'occasion, j'ai tout donné"

Revenu de nulle part, Bas Dost a planté deux buts en deux rencontres cette semaine.

Bas Dost est un joueur et un attaquant heureux. Titulaire, auteur d'un doublé, comme mercredi en Coupe de Belgique, le Néerlandais ne boudait pas son plaisir après la rencontre.

"J'étais très heureux de débuter ce samedi. Je suis aussi très heureux que mes coéquipiers me cherchent avec mes qualités, pour me permettre d'être dangereux. C'était deux superbes buts. Le coach insiste sur le fait que quand je joue, il doit y avoir beaucoup de centres. J'ai eu 4 ou 5 bons ballons lors de ce match, on a vraiment très bien joué".

Dost sait aussi qu'il revient de loin: "Je n'ai pas joué beaucoup ces derniers temps, c'est vrai, mais dans ces cas-là il faut continuer à travailler, même encore plus fort. C'est ce que j'ai fait, et j'ai donné mon maximum en coupe. Même si je jouais peu, les supporters m'ont toujours soutenu et cela m'a aussi aidé".

Une soirée parfaite donc pour Dost. De là à avoir une place de titulaire ce mercredi à Manchester City? Réponse mercredi soir.