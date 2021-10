Philippe Clement est heureux :"Mais ça aurait dû être 0-3 ou 0-4 à la mi-temps"

Philippe Clement pointe deux points de travail à propos de la "meilleure mi-temps du Club cette saison".

Philippe Clement et le Club de Bruges se sont une nouvelle fois imposés ce week-end, contre STVV cette fois. Une victoire qui permet aux Gazelles de prendre temporairement la tête du championnat (avant le match de l'Union). Le T1 des champions en titre ne boudait pas son plaisir.

"Je suis très content avec ces trois points importants", a déclaré Clement en conférence de presse. "STVV a embêté, ces dernières semaines, des équipes qui vont jouer le haut du classement."

Dans son analyse, il a vu du bon, et du moins bon: "Je suis très heureux de la première période, qui est notre meilleure de la saison. D'ailleurs, nous marquons assez rapidement. Mais il y a quand même deux points négatifs: le premier c'est que nous n'avons marqué qu'un but alors que ça aurait dû être 0-3 ou 0-4 à la mi-temps, et ensuite le but encaissé. En deuxième période, on marque rapidement mais ensuite on a trop pensé à défendre notre avance plutôt que de continuer à jouer offensivement. Mais dans l'ensemble, je suis satisfait".