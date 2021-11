Eupen se relance timidement en prenant un point contre Zulte Waregem

Les Pandas restaient sur trois défaites consécutives en championnat, et une prestation moyenne contre des Flandriens aux abois leur permet de passer la trêve internationale avec un esprit positif.

Ce sont deux équipes malades qui se retrouvaient ce samedi en fin d'après-midi au Kehrweg. Entre Eupen qui n'a plus gagné le moindre match en championnat depuis 3 rencontres et qui reste même sur trois défaites, et des Flandriens qui ont pris une grosse claque à domicile contre Genk, ce n'est pas folichon. Les deux équipes ont besoin de points.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que cela ne se voit pas sur le terrain. Le jeu est morose et il faut attendre 30 minutes (oui oui, 30 minutes) pour avoir la première occasion lorsque Beck centre pour une tête bien molle de Preveljak qui est captée facilement par Bossut.

Finalement, l'homme de cette première période, c'est Mr Verboomen, l'arbitre de ce duel. Sur un centre un peu anodin de la gauche, Gano est au duel avec Nuhu et Amat et s'écroule. L'arbitre siffle penalty et avertit les deux défenseurs, le premier pour la faute, le second pour avoir contesté. Sur les images, le maillot de Gano est tiré, mais cela reste léger. Jelle Vossen ne fait pas de sentiments et ouvre le score (35', 0-1). Dans la foulée, comme souvent, Eupen réagit et Preveljak croque sa frappe, mais Nuhu surgit et égalise (40', 1-1). Dommage que la mi-temps arrive, car cela aurait lancé le match.

Après la petite pause de 15 minutes, on est à nouveau dans une rencontre où les deux équipes pensent plus à ne pas perdre qu'à gagner. Personne ne presse, le jeu se déroule sans vraiment accélérer et il faut attendre l'aube du dernier quart d'heure pour voir une déviation de Peeters... sur son propre poteau (76'). Pour le reste... rideau.

Eupen et Zulte Waregem se quittent donc dos à dos. Avec ses 21 points, Eupen n'avance plus vraiment mais cette petite unité fait du bien au moral des hommes de Kramer qui se rendront au Standard dans deux semaines.