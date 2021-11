Krämer s'en contente: "Tout le monde est heureux avec un point"

L'entraîneur allemand d'Eupen a vu, comme tout le monde, que son équipe était un peu à bout de souffle.

"On voulait surtout ne pas perdre". C'est avec ces mots de Stefan Krämer a débuté sa conférence de presse après la rencontre entre Eupen et Zulte Waregem de ce samedi. Il est vrai qu'après 4 défaites consécutives, les Pandas devaient reprendre le taureau par les cornes.

Le T1 des Germanophones a ensuite analysé la rencontre avec plus de précision: "On a vu directement que les deux équipes n'étaient pas en confiance, et c'était compréhensible vu les dernières semaines. Le match était très intense, avec beaucoup de duel et en premièr epériode on a été trop passif. On prend le but sur penalty juste au moment où nous étions mieux dans le match. En seconde période, il y avait encore plus de duels, et c'était désorganisé. Je pense que tout le monde est content avec un point ce soir".

Krämer le sait: son équipe n'a pas assez produit dans ce match: "Je pense que certains de mes joueurs ne sont plus à 100%, nous allons travailler cela pendant la semaine internationale. Certains vont aller dans leurs sélections, mais pour les autres ce sera intensif pour certains alors que d'autres travailleront la récupération".

Une pause internationale qui fera du bien à tout le monde du côté du Kehrweg.