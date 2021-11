Le RFC Seraing tient tête à La Gantoise

Ce dimanche après-midi, le RFC Seraing recevait La Gantoise lors de la quatorzième journée de Jupiler Pro League.

Jordi Condom avait décidé de laisser Bernier et Mikautadze sur le banc côté sérésien tandis que Hein Vanhaezebrouck alignait Lemajic à la place de Depoitre.

Après plusieurs situations chaudes mal exploitées par les visiteurs, Seraing sera tout de même proche d'encaisser le premier but de la partie, mais Mansoni effectuera un très bon retour défensif devant Castro-Montes sans quoi c'était goal (9e). Malgré une nette domination, La Gantoise manquera de lucidité et loupera à plusieurs reprises le dernier geste à l'image de Tissoudali et Lemajic se fonçant dessus devant un Dietsch surpris (39e).

© photonews

Au retour des vestiaires, les deux équipes auront toujours autant de mal à se montrer dangereuses devant le but adverse. Tissoudali décochera un tir qui passera à côté du poteau droit de Dietch (51e). Vingt minutes plus tard, il y aura une grosse opportunité gantoise avec un retour de Mansoni sur Lemajic suivi d'un cafouillage et d'un dégagement à la hâte du promu sérésien (71e). Les Buffalos décideront ensuite de passer la seconde avec un tir cadré de Bezus (72e) et une tête de Lemajic (75e). Toutefois, les Métallos auront un peu plus de répondant suite à la montée au jeu de Mikautadze. Le score n'évoluera pas, nul vierge entre Seraing et La Gantoise 0-0.

© photonews

Match très peu spectaculaire au Pairay ce dimanche. Toutefois, Seraing engrange un point précieux dans la course au maintien et enregistre son premier partage de la saison. Les Métallos occupent la 16ème place et comptent désormais 13 points. La Gantoise se hisse à la 10ème position avec 18 unités.