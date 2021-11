"On a vu un match entre deux équipes sans confiance"

Francky Dury n'avait pas la tête des grands jours.

Frabcky Dury n'était pas fort bavard après le nul des siens sur le pelouse d'Eupen. Il a tout de même analysé la rencontre. "On a vu un match entre deux équipes qui n'avaient pas confiance. On a voulu rester organisé, sans prendre de risques. On a un penalty, qu'on marque, et sur l'égalisation on a trop de monde dans le rectangle."

"Après la pause, on a encore voulu prendr emoins de risques. Dompe a eu plus d'espaces, mais pas assez pour conclure. On n'a plus eu d'occasions par la suite. Je suis content car c'ets une belle réaction après Genk".

1-1, c'est tout de même mieux qu'une défaite 2-6.