Ce nul au Club de Bruges ressemble à une victoire pour le Standard

Le Standard a été malmené, mais en quelques minutes et avec un caractère bien trempé les Rouches sont allés prendre un point au Jan Breydel. Simon Mignolet va lui très mal dormir.

En conférence de presse d'avant-match, Philippe Clement avait appelé ce duel entre son Club de Bruges et le Standard un "classique du championnat". Même si il y a un grand écart entre les deux équipes au classement, le T1 de Bruges savait que ce match serait serré. Il aura pourtant fallut attendre la deuxième période.

Car avant cela, il n'y en a eu que pour le Club. La possession est pour le champion de Belgique en titre, les occasions aussi et le premier but du match est forcément brugeois. Un centre de la droite de Van Der Brempt est dévié, Bodart est au duel avec Dost, Dussenne et Laifis, et le ballon rentre dans le but. Sur les images, on voit que Laifis pousse Dost sur Bodart alors que le cuir rebondit sur le crâne quasi chauve de Dost (16', 1-0).

Le Standard a du mal à réagir, Bruges cherche le deuxième but, celui du break, celui qui casserait le rythme du match. Il va tomber, sur une phase arrêtée. Un coup franc de Maouassa est repoussé dans l'axe sur De Ketelaere qui reprend de volée dans le plafond du but de Bodart (35', 2-0). Les Liégeois ont la tête basse.

Cependant, en une minute, tout va basculer. En un contre un avec Bodart, Dost est contré par le gardien et une minute plus tard, Donnum est lancé en profondeur. Mignolet sort alors loin, très loin de ses cages, et se fait dribbler: Donnum réduit l'écart dans le but vide (39', 1-2). C'est le tournant du match, car au retour des vestiaires, le vent tourne. Mignolet, décidément pas à son affaire, sort n'importe comment et percute Raskin: le VAR signale le penalty. Noé Dussenne le transforme et égalise (52', 2-2). Durant quelques minutes, les locaux n'y sont plus et accumulent les fautes. L'ambiance monte et le "classique du championnat" annoncé par Clement prend enfin tout son sens.

Ce dernier s'énerve même sur son banc, la nervosité envahit la pelouse, le public pousse, le Standard gère plutôt bien les actions offensives du Club. Izquierdo fait son entrée, Carcela aussi: les deux équipes sont sur le fil, et les trois points peuvent tomber d'un côté ou de l'autre. Mais les occasions se font de plus en plus rares.

Au final, le Standard prend un point que plus personne côté liégeois n'espérait après le 2-0, alors que le Club de Bruges a clairement laissé filer deux points dans sa course à la première place.