Hein Vanhaezebrouck félicite Seraing et pointe le problème de La Gantoise : "Si le match avait continué une demi-heure de plus, ils gagnaient à coup sûr"

Ce dimanche, La Gantoise a été tenue en échec au RFC Seraing (0-0) lors de la quatorzième journée de Jupiler Pro League.

La Gantoise repart du Pairay avec un point dans son escarcelle. "Les dix premières minutes ont été notre meilleure période. Beaucoup de profondeur, mais malheureusement on ne fait pas attention et il y avait hors-jeu à chaque fois. Le but annulé est limite limite hein, deux centimètres maximum je pense. S'il n'y avait pas cette ligne 3D, c'était pas hors-jeu mais j'ai plaidé pour cette nouveauté. Je suis content de la 3D mais on aurait pu mener sans elle. Mais, on n'a pas assez créé ni bien géré. Il manquait des tueurs devantet de la lucidité. Donc je ne suis pas content de cela", a confié Hein Vanhaezebrouck à l'issue de la rencontre.

"Une cinquième clean sheet devant, c'est trop"

Le T1 gantois a tout de même admis que les siens ne méritaient pas de l'emporter. "On a été moyen ce week-end et un déplacement à Seraing n'est jamais facile. Si trop de joueurs sont moyens alors c'est difficile de s'imposer. Une clean sheet derrière est également bonne à prendre, mais une cinquième clean sheet devant, c'est trop. Il y a quand même un problème à l'avant. Surtout contre toutes les petites équipes, celles de la deuxième partie de tableau. Seulement 20% des points pris contre ces formations alors qu'on a pris 55% des points contre les clubs du top 8. C'est assez étonnant mais cela confirme notre difficulté à conclure les petites occasions. Après on espère faire la différence sur les phases arrêtées...", a ajouté le coach des Buffalos avant de féliciter le promu sérésien.

"Félicitations à Seraing et à Jordi Condom qui ont mérité leur point. Si le match avait continué une demi-heure de plus, ils gagnaient à coup sûr. À la fin, ils étaient plus vifs et tranchants en contre-attaque", a conclu Hein Vanhaezebrouck.