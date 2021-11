Jordi Condom fier de ses troupes : "Seraing doit courir le double des autres équipes"

Ce dimanche, le RFC Seraing a partagé l'enjeu avec La Gantoise (0-0) lors de la quatorzième journée de Jupiler Pro League.

Pas de grand spectacle au Pairay ce dimanche, mais un point précieux pour le RFC Seraing face à La Gantoise. "Les dix premières minutes furent compliquées pour nous. Puis, petit à petit, nous avons bien avancé, construit et évité les difficultés. Pareil en seconde période même si nous avons perdu Benjamin Boulenger sur blessure. Nous avons continué de bien suivre notre plan et je suis fier de mes joueurs. Enregistrer notre deuxième clean sheet, c'est très positif. Au surplus, nous prenons un point de plus", a confié Jordi Condom à l'issue de la rencontre.

"Le système mis en place nous donne plus de stabilité"

Le promu sérésien enregistre son premier partage de la saison, et ce face à un club du G5. Un déclic pour les Métallos ? "Le système mis en place (5-2-3) nous donne plus de stabilité, surtout en défense. Il faut trouver un équilibre entre l'attaque et la défense en fait. Le plus important est de ne pas encaisser car après, nous aurons des opportunités. Les joueurs ont effectué beaucoup de sacrifices ce dimanche et ont couru partout. Seraing doit courir le double des autres équipes, nous sommes le plus petit budget de D1A. L'équipe progresse et les joueurs aussi. D'ailleurs, leur valeur a bien augmenté", a ajouté le technicien espagnol.

"Marius a fait un travail extraordinaire devant"

Georges Mikautadze a débuté sur le banc, une décision tactique. "Un choix en fonction de Gand et Marius a fait un travail extraordinaire devant, il a bien pressé et bien couvert les espaces. Il s'est bien entraîné la semaine et se sacrifie tout le temps", a précisé Condom avant de donner des nouvelles de Boulenger et Nadrani tous deux sortis sur blessure. "Le premier s'est claqué et le deuxième avait des crampes."