Dewaest et OHL étaient impassables ce vendredi : "Jouer face à une telle attaque, ça motive"

La prestation d'OHL a surtout commencé en défense, où Dewaest, Chakla et Malinov en pare-choc étaient impassables.

Sébastien Dewaest avait naturellement un grand sourire après la superbe performance de son équipe à l'Union. "Toute la semaine, on y a cru, même s'ils sont la meilleure équipe du championnat, qui produit le meilleur jeu, marque le plus de buts (rires). Mais le coach avait un plan et on l'a travaillé toute la semaine", déclare le défenseur central d'OHL.

Respect pour ce que l'Union réalise, je leur souhaite de rester en tête longtemps

"Impressionnants défensivement ? Oui, même si ça m'embête toujours d'avoir pris un but. Cela dit, je pense qu'on ne leur a pas concédé beaucoup d'occasions", souligne Dewaest. "Ce qu'on leur a laissé, c'était plutôt des cadeaux de notre part. Globalement, le plan du coach a été parfaitement exécuté. Ca doit être une prestation référence, surtout après le match de la semaine passée". C'était en effet le jour et la nuit par rapport à l'équipe qui a perdu sur le même score contre Seraing. "C'est le football, ça arrive, on a eu un jour sans ! Il faut enchaîner contre Gand et en Coupe maintenant".

Du respect pour l'Union

Dewaest et ses compères de la défense ont en tout cas tenu le choc face à la meilleure attaque du championnat. "Quand tu joues contre l'équipe qui marque le plus de buts, qui a le meilleur buteur du championnat, tu veux l'empêcher de marquer. On s'est dit qu'aujourd'hui, on ne laissait rien passer. Undav avait dit qu'à 100%, il mangeait n'importe quel défenseur en Belgique (rires), ça motive !".

Pour autant, l'ancien de Genk n'a que du respect pour l'USG et son parcours. "C'est un drôle de championnat et celui qui voit l'Union en tête peut froncer un peu les sourcils, mais il suffit de les voir jouer pour comprendre. Je leur souhaite de rester premiers le plus longtemps possible. Il y a de la sympathie pour une telle équipe, qui n'a pas dépensé énormément, qui a globalement la même équipe que la saison passée", souligne Dewaest, épaté. "Il faut respecter ça, c'est beau. Ca rappelle Leicester en Angleterre, et ce serait bien pour le football belge que l'issue soit la même".