Marc Brys avait un plan anti-Union et il a bien marché

Marc Brys a complètement court-circuité l'Union Saint-Gilloise, avec un jeu en bloc bas et des contres malins.

Felice Mazzù le reconnaissait : "Marc Brys savait exactement ce qu'il fallait faire et OHL l'a bien fait. Ils ont doublé les flancs, joué en bloc bas et fermé l'axe ... et nous, de notre côté, avons insisté par l'axe sans succès", déclarait-il. Son homologue était naturellement satisfait de la réaction de ses joueurs, dominés à domicile la semaine passée par Seraing, l'autre promu.

"Le résultat de la semaine passée, chez nous, avait fort déçu les joueurs et j'avais pu voir une réaction toute la semaine à l'entraînement. Dès l'échauffement aujourd'hui également", se réjouissait Marc Brys après le match. "Le premier but tombe sur phase arrêtée, mais nous avons continué à pousser et réussi de belles combinaisons. Nous aurions pu douter après le 1-2 mais les gars ont réagi avec beaucoup de maturité. Nous sommes restés groupés et avons résisté à la pression unioniste", pointe-t-il ensuite. "Indépendamment de la prestation de l'Union, ce sont trois points mérités".