Que conseille Mazzù à ses joueurs ? "De ne pas changer leur personnalité !"

L'Union doit désormais faire avec quelque chose d'inédit : l'attention de la presse et les feux des projecteurs. Felice Mazzù y est habitué, pas forcément ses joueurs.

Après la défaite face à OHL, Felice Mazzù restait calme, conscient que la série positive des siens devait s'arrêter à un moment ou un autre. "Le classement n'a pas d'importance, nous sommes de toute façon assurés de rester premiers. Je ne suis pas dans la tête de mes joueurs mais je crois qu'ils restent calmes aussi", estime-t-il, avant de préciser : "Quand on vous fait autant de publicité positive, c'est difficile. Quand la presse est là toute la semaine, avec des interviews à gauche, à droite ... Peut-être que là, on aura une semaine plus calme (sourire)".

Mazzù lui-même est plus habitué que ses joueurs aux feux de la rampe, qu'il a connu à Charleroi et Genk, en Belgique et en Europe. Que leur conseille-t-il face à tant d'attention ? "On en parle beaucoup, bien sûr. Je leur conseille de rester eux-mêmes, de ne pas changer de personnalité ou d'attitude. Il faut savoir rester le même quand on vous dit que vous êtes beau et fort, puis gérer ça et ne pas changer d'attitude quand vous chutez", explique le coach de l'USG.

Gérer la défaite

Il faudra donc gérer la défaite, humainement mais aussi sportivement. "La spirale positive ne doit pas être entamée. Mes joueurs ne sont pas des machines, c'était évident qu'ils n'allaient pas enchaîner 10 victoires d'affilée. C'est impossible en D1A", insiste Felice Mazzù. "Il ne faut pas s'en faire. Ce qui sera important, ce sera de se remettre en question et de rebondir. C'est un apprentissage important aussi".