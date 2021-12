L'Union arrache la victoire au terme d'un match haletant au Stayen !

L'Union a réagi après la défaite contre OHL : les leaders ont renoué avec la victoire.

L'air de rien, et contrairement aux défaites précédentes, celle de l'Union face à OHL a fait l'effet d'une semi-déception après le 1-7 stupéfiant à Ostende et le titre de champion d'automne. Pas encore comme un soufflé qui retomberait (on en est loin!), mais comme une occasion un peu manquée de célébrer ça au Parc Duden et de profiter de la lumière des projecteurs pour encore un peu plus confirmer.

Qu'à cela ne tienne : le public unioniste est présent en masse au Stayen, et Felice Mazzù s'y rend avec des intentions offensives. Kaoru Mitoma remplace ainsi Damien Marcq dans le onze, et l'Union commence tambour battant. Mitoma étale sa classe d'une superbe passe vers Nieuwkoop, qui ne peut conclure (7e). Mais après plusieurs assauts unionistes, Saint-Trond répond en contre : il faut un tout grand Moris pour empêcher Brüls d'ouvrir le score (10e).

Le duo Lapoussin-Mitoma manque peut-être d'équilibre, mais pas de football, et l'USG ne lâche rien : le Japonais tente beaucoup, un peu trop, et Deniz Undav n'est pas dans son match. Quand Bart Nieuwkoop fait tout le travail et le sert, l'attaquant allemand est étonnamment passif (26e). Il se rattrapera dès la première offrande de Vanzeir, qui accélère côté droit : une phase vue et revue, mais imparable (0-1, 32e).

Hayashi verra sa frappe passer de très peu à côté ensuite (37e), mais c'est bien l'USG qui passe près du break : c'est cette fois Schmidt qui doit sortir un arrêt splendide, sur une tête de Christian Burgess profitant d'un nouveau débordement de Mitoma (42e). Un premier acte qui sera monté dans les tours, pour un spectacle plaisant.

Christian Brüls fait le show

Et qui dit match ouvert, dit Christian Brüls dans son élément : le rouquin du STVV, très à l'aise, profite des espaces laissés de manière un peu coupable par l'Union pour envoyer un missile flottant, qui trompe Moris (63e, 1-1). De quoi donner des regrets à Undav : quelques minutes plus tôt, le meilleur buteur du championnat avait piètrement perdu un face-à-face avec Schmidt, avant de piquer son ballon au fond des filets sur le duel suivant ... mais d'être signalé hors-jeu (55e, 56e).

L'Union semble dans les cordes, notamment du fait d'un Koita intenable sur son flanc gauche. Mais alors qu'elle perd de son efficacité en contre, c'est ... sur phase arrêtée que la situation se débloquera pour les leaders : Deniz Undav, qui d'autre, place parfaitement sa tête et fait 1-2 (73e). Dante Vanzeir, lui, manque le 1-3 de manière inexplicable à bout portant (76e).

Le Diable aurait pu s'en mordre les doigts si Anthony Moris n'avait pas sauvé une tête déviée malchanceusement sur un corner (88e) : Saint-Trond aura poussé jusqu'au bout et fait trembler l'Union jusqu'au bout des 4 minutes de temps additionnel, mais Mazzù et ses troupes quittent le Stayen avec trois points et une confiance rétablie.