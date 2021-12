📷 Les supporters de l'Union se sont signalés au Stayen et ont retardé le coup d'envoi

L'Union est un vent frais sur la Pro League, pour son jeu comme ses supporters encore présents en nombre hier au Stayen. Malheureusement, léger couac dans la tribune visiteurs ...

Les supporters unionistes étaient présents en masse ce vendredi au Stayen et il faut reconnaitre que pendant 90 minutes, on a principalement entendu leurs chants. Malheureusement, dans leur enthousiasme, ils semblent avoir oublié quelques règles élémentaires. D'abord celle du port du masque, rappelée de manière symbolique par les joueurs à leur entrée sur le terrain. Le speaker aura dû demander aux visiteurs de bien porter à tout moment leur masque.

Mais c'est surtout par leur pyrotechnie que les supporters unionistes se sont signalés : en avant-match, un petit incendie s'est déclaré dans la tribune visiteurs, forçant l'intervention des pompiers et le retard du coup d'envoi. On imagine que l'USG sera sanctionnée pour cette utilisation de feux de bengale et de fumigènes par ses supporters ...