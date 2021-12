Mazzù sait que l'Union peut mieux faire, mais ... "Ce terrain n'est pas facile"

Après la défaite contre OHL, l'Union se devait de rebondir et Felice Mazzù avait insisté sur la nécessité de rester calme.

Et la victoire à STVV ne fera pas décoller Felice Mazzù, qui reste bien les pieds sur terre. "Satisfait, oui, du résultat, même si la manière n'était pas forcément là et que c'était un match compliqué. Mais nous le savions", rappelle-t-il après la rencontre. "Venir sur ce terrain synthétique n'est pas facile. Il faut s'adapter, alors que Saint-Trond joue là toutes les deux semaines".

Le terrain aurait donc selon Mazzù contribué à rendre la tâche plus difficile à l'Union : "Nous avons raté des gestes que nous n'avons pas l'habitude de rater. Je suis content du résultat, oui, mais on sait qu'on peut mieux faire", estime l'entraîneur unioniste. "Nous avons joué trop bas en début de seconde période, puis Brüls met ce but de loin avec un ballon flottant, qui les remet dans le match ... Mais nous avons réussi à nous remettre dedans", conclut Mazzù.