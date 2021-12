Un STVV déçu : "Pas l'impression de perdre contre une équipe plus forte"

Aboubakary Koita, ailier de Saint-Trond, a donné du fil à retordre aux Unionistes, sans parvenir à faire la différence.

Aboubakary Koita était très amer après la défaite trudonnaire face à l'Union, et pour cause : "Je n'ai vraiment pas l'impression qu'ils étaient la meilleure équipe ce soir. C'est une grosse déception vu les circonstances et le déroulement du match", lance-t-il au micro d'Eleven. "On a fait jeu égal avec eux, et par moments on était même supérieurs".

Saint-Trond a en effet par moments mis l'USG en danger, se procurant des occasions surtout en seconde période. "On a voulu leur mettre la pression d'emblée. STVV a dominé le match, je trouve, ils n'étaient pas meilleurs que nous. Mais eux ont été efficaces, nous pas. Il faut aussi dire qu'ils ont un super gardien de but, qui sort quelques ballons chauds ...".