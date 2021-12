L'Union pourra-t-elle garder Undav ? "La direction n'a aucune intention de vendre"

Et revoilà Deniz Undav : l'USG a gagné, et son buteur a marqué. Deux nouvelles roses plantées par l'Allemand ce vendredi, et on commence à se demander si l'Union pourra le garder cet hiver ...

Deniz Undav a un peu inquiété tout le monde à l'Union quand il a semblé touché et quittait le terrain en boitant, continuant même à marcher avec difficulté après le coup de sifflet final. "C'est un coup direct, rien de grave", rassurait le double buteur après coup. "Je suis vraiment très heureux de cette victoire car ce n'est jamais facile de venir gagner ici". Auteur de 16 buts cette saison, Undav, qui trône en tête du classement des buteurs, commence à sérieusement attirer les regards. Et si l'Union Saint-Gilloise venait à perdre son attaquant cet hiver ? "C'est moi son manager et je vous assure qu'il ne partira pas", blaguait Felice Mazzù après la rencontre, avant de retrouver son sérieux : "Les joueurs veulent rester ensemble jusqu'au terme de cette saison, mais je ne peux pas les enchaîner pour les empêcher de partir. Cependant, ma direction a été claire : elle n'a pas l'intention de vendre cet hiver". Les supporters unionistes seront (un peu) rassurés, mais une chose est sûre : le mois de janvier passera très lentement ...