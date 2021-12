Bernd Hollerbach relativise : "Une victoire et c'est reparti"

Saint-Trond a dû s'incliner malgré un bon match contre l'USG. Bernd Hollerbach préférait retenir le positif.

L'entraîneur allemand reconnaissait la déception de ses couleurs après la défaite : "Le vestiaire est franchement déçu, oui, car il y a la sensation d'avoir bien joué par moments, ce n'est pas vraiment mérité de perdre ce match", estime Bernd Hollerbach. "J'ai vraiment vu de belles choses aujourd'hui".

Undav a fait la différence pour l'Union, ajoute le coach de Saint-Trond. "Nous ne sommes pas parvenus à défendre sur un grand Deniz Undav", concède-t-il. "Et l'Union, même si elle marque beaucoup, sait également comment défendre, on l'a bien vu aujourd'hui". Un coup d'arrêt pour STVV qui reste donc sur deux défaites consécutives. "Je ne m'en fais pas en termes de confiance. Si on bat le Cercle, on repart du bon pied".