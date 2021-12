Eupen renoue enfin avec la victoire

Les Pandas attendaient la victoire en championnat depuis le 3 octobre dernier.

Eupen est un peu à la croisée des chemins ce samedi. En effet, les Pandas n'ont plus gagné depuis le 3 octobre (c'était contre Genk) et glisse vers le bas du classement. En face, le Beerschot veut prendre des points chaque semaine pour se sortir de la sitution délicate qui est la sienne.

La rencontre est par contre totalement ouverte avec des occasions des deux côtés: la première par Nuhu, l'un des meilleurs Pandas sur la pelouse, le reste... elles sont à mettre à l'actif des Rats qui, spoiler alert, ne marquent pas dans cette première période, mais qui auront terminé ce premier acte avec 14 tirs au but. Le problème, c'est la finition.. et la défense car un corner de Nuhu est repris par Agbadou pour l'ouverture du score (34', 1-0).

La deuxième période est bien plus organisée. Krämer fait monter Gnaka pour Ndri pour sécuriser son milieu de terrain, ce qui fonctionne plutôt bien. Les Anversois sont moins présents, et Nuhu est toujours aussi performant, mais il ne peut donner plus d'ampleur au score.

Dans les dernières minutes, le Beerschot pousse tant et plus, mais les Anversois sont maladroits et sans leur maître à jouer Holzhauser (qui est suspendu), c'ets compliqué de diriger le jeu.

Eupen s'impose donc à domicile et se donne un peu d'air au classement, laissant surtout pas mal d'équipes derrière. C'est surtout bon pour la confiance avant de se rendre à l'Antwerp puis de recevoir Charleroi.