Stefan Krämer est heureux de retrouver la victoire: "Même certains joueurs d'expérience manquaient des gestes faciles"

Eupen a retrouvé la victoire ce samedi en battant le Beerschot à domicile.

Après 7 matches sans victoire en championnat, le KAS Eupen a retrouvé les trois points. "Peu importe la manière" comme s'en contente Stefan Krämer, qui est d'ailleurs rejoint dans cette optique par son adversaire du soir Javier Torrente.

"C'était un match compliqué, surtout en première période", a déclaré Krämer en conférence de presse. "On avait analysé leur rencontre contre l'Antwerp, et leur dernière place ne reflète pas les qualités de cette équipe. Ils ont mis de la vivacité dans les duels, ce qui nous a mis en difficultés".

Puis après, tout a été mieux: "On a mis 20 minutes à rentrer dans le match, et après la pause on a mieux joué. On peut être content de la victoire car après 7 matches sans gagner, on a vu que mes joueurs manquaient de confiance, même les joueurs d'expérience rataient des gestes simples".

Du coup, tout devait mieux aller dans les prochains jours pour les Pandas: avec de la confiance, tout est possible, même prendre des points à l'Antwerp.