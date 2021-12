Le Club de Bruges dépasse l'Antwerp et est dans l'ombre de l'Union

Le Club de Bruges s'est bien replongé dans le championnat ce dimanche, mais les Brugeois ont été fébriles.

L'Europe, c'est bel et bien terminé pour le Club de Bruges. Après un dernier revers sur la pelouse du PSG en milieu de semaine, les champions de Belgique en titre vont désormais se tourner vers leurs devoirs nationaux que sont le championnat et la coupe. Avant d'affronter OHL dans cette dernière, c'est le voisin de Zulte Waregem qui se rendait au Jan Breydel se dimanche.

Dans sa composition, Philippe Clement n'est plus très surprenant: Vormer est toujours sur le banc, Sandra toujours sur le terrain et il n'y a qu'un changement par rapport au duel du Parc des Princes: Sobol prend la place de Ricca. Si ces dernières semaines les Brugeois ont eu parfois toutes les peines du monde à prendre des points, ils étaient bien décidés à, pour une fois, jouer une rencontre maîtrisée de bout en bout. Pour cela, il faut marquer assez tôt, et c'est ce qu'ils font sur leur seconde occasion. Si sur la première, De Ketelaere avait loupé le cadre, il ne refait pas la même erreur sur la seconde, bénéficiant aussi d'un superbe mouvement entre Vanaken et Rits (13', 1-0). Ce but soulage tout le monde au stade, y compris Philippe Clement qui continue pourtant à encourager ses hommes à jouer de l'avant.

En face, les hommes de Dury sont englués dans le bas du classement et comme le Cercle prend des points, la pression de la lutte contre la descente se fait sentir. Mais on sent cette équipe en manque de confiance, c'est indéniable, surtout quand on voit que Gano se permet de rater un un contre un avec Mignolet sur une offrande de Sobol. Mignolet aussi va offrir un cadeau, sur une nouvelle passe en retrait mal dosée, mais Vossen n'en profite pas. La fébrilité gagne d'ailleurs les rangs brugeois sans vraiment savoir pourquoi.

La deuxième période marque la montée au jeu de Ruud Vormer, à la place d'un Cisse Sandra certainement fatigué par l'accumulation des rencontres. Doumbia fait aussi son apparition chez les Coalisés, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le visage de ce duel ne change pas: Bruges est toujours dans ses petits souliers, surtout à cause de sa défense: Mignolet est une nouvelle fois à côté de ses pompes, mais les visiteurs n'en profitent pas.

Du coup, forcément, ce qui devait arriver arriva: sur un corner de Vormer, Balanta dévie pour Rits qui est plus prompt que tout le monde pour mettre le second but (53', 2-0). Le reste de la rencontre est finalement assez plat, car les hommes de Dury n 'y arrivent pas et les Brugeois sont dans un fauteuil. De Ketelaere signe d'ailleurs un superbe assist pour Lang pour tuer encore un peu plus tout suspense dans ce duel (73', 3-0).

Le Club oublie donc ses mésaventures européennes avec les trois points contre Zulte Waregem. Au classement, ils restent donc à 4 points de l'Union mais prennent la deuxième place devant l'Antwerp. Pas un si mauvais week-end finalement avant d'aller à OHL et de recevoir Anderlecht dans le Topper.