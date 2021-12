Javier Torrente est fataliste: "il faut remettre de la confiance dans cette équipe"

Le T1 du Beerschot voulait retenir la première période de ses hommes... malheureusement celle-ci n'a rien apporté d'un point de vue comptable.

Javier Torrente, l'entraîneur du Beerschot, ne pouvait cacher sa déception, surtout après les 45 premières minutes. "Le début de matche st quand même favorable à notre équipe", a déclaré le coach des Rats en conférence de presse. "On a 7 occasions franches, mais on loupe et le gardien en face fait aussi des arrêts. Notre gardien aussi a eu du boulot, mais sur des frappes de loin. Puis il y a eu ce corner, ils marquent et sont en bonne position".

Puis en seconde période, ils ont tout essayé: "On a mis plus d'attaquants, mais on n'a plus vraiment eu d'occasions. On a même laissé pas mal d'espaces, heureusement ils n'en ont pas profité. Oui c'est difficile de marquer pour le moment, il faut vraiment remettre de la confiance dans l'équipe et puis profiter de la pause dans quelques semaines pour repartir sur de bonnes bases".

Le Beerschot en aura bien besoin, car il est clair qu'ils devront faire un excellent début d'année pour tenter de revenir dans les places synonymes de sauvetage